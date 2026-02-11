Associate Sponsors

Adhbhut Infrastructure reports standalone net loss of Rs 0.30 crore in the December 2025 quarter

Feb 11 2026
Sales rise 200.00% to Rs 0.15 crore

Net loss of Adhbhut Infrastructure reported to Rs 0.30 crore in the quarter ended December 2025. There were no net profit/loss reported during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 200.00% to Rs 0.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.150.05 200 OPM %26.67-40.00 -PBDT-0.03-0.08 63 PBT-0.29-0.34 15 NP-0.300 0

