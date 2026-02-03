Aditya Birla Capital consolidated net profit rises 33.48% in the December 2025 quarter

Sales rise 27.40% to Rs 11952.09 croreNet profit of Aditya Birla Capital rose 33.48% to Rs 945.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 708.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 27.40% to Rs 11952.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9381.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales11952.099381.35 27 OPM %36.0437.36 -PBDT1465.531093.60 34 PBT1389.331029.89 35 NP945.02708.00 33
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content