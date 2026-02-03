Sangam Finserv standalone net profit declines 64.36% in the December 2025 quarter

Sales decline 36.46% to Rs 4.41 croreNet profit of Sangam Finserv declined 64.36% to Rs 1.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.62 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 36.46% to Rs 4.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.94 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.416.94 -36 OPM %60.3276.08 -PBDT2.044.74 -57 PBT2.004.70 -57 NP1.293.62 -64
