Expleo Solutions consolidated net profit rises 11.88% in the December 2025 quarter

Sales rise 8.45% to Rs 279.35 croreNet profit of Expleo Solutions rose 11.88% to Rs 22.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.78 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.45% to Rs 279.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 257.58 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales279.35257.58 8 OPM %16.4914.96 -PBDT56.0440.67 38 PBT48.7428.30 72 NP22.1319.78 12
