Aditya Birla Money standalone net profit declines 34.80% in the December 2025 quarter

Sales rise 12.78% to Rs 119.58 croreNet profit of Aditya Birla Money declined 34.80% to Rs 14.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.81 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.78% to Rs 119.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 106.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales119.58106.03 13 OPM %49.8752.25 -PBDT24.4132.92 -26 PBT21.3430.46 -30 NP14.2221.81 -35
