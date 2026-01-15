Home / Markets / Capital Market News / Aditya Birla Money standalone net profit declines 34.80% in the December 2025 quarter

Aditya Birla Money standalone net profit declines 34.80% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 15 2026 | 9:17 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 12.78% to Rs 119.58 crore

Net profit of Aditya Birla Money declined 34.80% to Rs 14.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.81 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.78% to Rs 119.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 106.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales119.58106.03 13 OPM %49.8752.25 -PBDT24.4132.92 -26 PBT21.3430.46 -30 NP14.2221.81 -35

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Den Networks consolidated net profit declines 5.76% in the December 2025 quarter

Anand Rathi Share & Stock Brokers consolidated net profit rises 71.77% in the December 2025 quarter

Virtual Global Education reports consolidated net profit of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

HDB Financial Services standalone net profit rises 36.33% in the December 2025 quarter

ICICI Prudential Asset Management Co standalone net profit rises 45.15% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 15 2026 | 9:17 AM IST

Explore News

Next Story