Den Networks consolidated net profit declines 5.76% in the December 2025 quarter

Sales decline 3.72% to Rs 251.01 croreNet profit of Den Networks declined 5.76% to Rs 37.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 40.31 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 3.72% to Rs 251.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 260.70 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales251.01260.70 -4 OPM %5.2310.48 -PBDT71.0381.89 -13 PBT47.9455.47 -14 NP37.9940.31 -6
