Home / Markets / Capital Market News / Den Networks consolidated net profit declines 5.76% in the December 2025 quarter

Den Networks consolidated net profit declines 5.76% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 15 2026 | 9:16 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 3.72% to Rs 251.01 crore

Net profit of Den Networks declined 5.76% to Rs 37.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 40.31 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 3.72% to Rs 251.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 260.70 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales251.01260.70 -4 OPM %5.2310.48 -PBDT71.0381.89 -13 PBT47.9455.47 -14 NP37.9940.31 -6

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Anand Rathi Share & Stock Brokers consolidated net profit rises 71.77% in the December 2025 quarter

Virtual Global Education reports consolidated net profit of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

HDB Financial Services standalone net profit rises 36.33% in the December 2025 quarter

ICICI Prudential Asset Management Co standalone net profit rises 45.15% in the December 2025 quarter

International Travel House reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

First Published: Jan 15 2026 | 9:16 AM IST

Explore News

Next Story