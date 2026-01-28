Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / Aditya Birla Real Estate reports consolidated net loss of Rs 72.85 crore in the December 2025 quarter

Aditya Birla Real Estate reports consolidated net loss of Rs 72.85 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 28 2026 | 3:05 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 59.78% to Rs 80.79 crore

Net Loss of Aditya Birla Real Estate reported to Rs 72.85 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 40.59 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 59.78% to Rs 80.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 200.86 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales80.79200.86 -60 OPM %-112.19-8.95 -PBDT-100.49-21.52 -367 PBT-118.26-37.64 -214 NP-72.85-40.59 -79

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

CSB Bank Ltd leads losers in 'A' group

Indices trade marginally higher; realty shares jump

Rama Petrochemicals reports consolidated net loss of Rs 1.85 crore in the December 2025 quarter

Punjab Chemicals & Crop Protection consolidated net profit rises 127.51% in the December 2025 quarter

Novartis India standalone net profit declines 36.78% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 28 2026 | 3:05 PM IST

Explore News

Next Story