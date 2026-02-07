Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Aditya Ispat reports standalone net loss of Rs 0.44 crore in the December 2025 quarter

Aditya Ispat reports standalone net loss of Rs 0.44 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 07 2026 | 9:12 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 29.82% to Rs 8.19 crore

Net loss of Aditya Ispat reported to Rs 0.44 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.86 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 29.82% to Rs 8.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8.1911.67 -30 OPM %-1.34-9.68 -PBDT-0.531.43 PL PBT-0.891.07 PL NP-0.440.86 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Jay Bharat Maruti standalone net profit rises 364.94% in the December 2025 quarter

Max Estates reports consolidated net loss of Rs 1.21 crore in the December 2025 quarter

Baazar Style Retail consolidated net profit declines 37.67% in the December 2025 quarter

Sagardeep Alloys consolidated net profit rises 10.34% in the December 2025 quarter

JITF Infra Logistics reports consolidated net loss of Rs 1.25 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 07 2026 | 9:12 AM IST

Explore News

Next Story