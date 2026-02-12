Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Ucal reports consolidated net loss of Rs 9.69 crore in the December 2025 quarter

Ucal reports consolidated net loss of Rs 9.69 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 3:07 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 2.35% to Rs 198.52 crore

Net loss of Ucal reported to Rs 9.69 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 6.32 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 2.35% to Rs 198.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 203.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales198.52203.30 -2 OPM %3.694.75 -PBDT0.6918.38 -96 PBT-7.957.80 PL NP-9.696.32 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Bajaj Hindusthan Sugar reports consolidated net profit of Rs 14.75 crore in the December 2025 quarter

Graviss Hospitality consolidated net profit rises 112.77% in the December 2025 quarter

Bharat Forge consolidated net profit rises 24.18% in the December 2025 quarter

Bodhi Tree Multimedia standalone net profit declines 47.01% in the December 2025 quarter

Archidply Decor standalone net profit rises 100.00% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 3:07 PM IST

Explore News

Next Story