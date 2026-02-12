Associate Sponsors

Bodhi Tree Multimedia standalone net profit declines 47.01% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 3:07 PM IST
Sales rise 2.39% to Rs 10.69 crore

Net profit of Bodhi Tree Multimedia declined 47.01% to Rs 0.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.39% to Rs 10.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.44 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales10.6910.44 2 OPM %10.3818.49 -PBDT1.061.70 -38 PBT0.981.62 -40 NP0.621.17 -47

First Published: Feb 12 2026 | 3:07 PM IST

