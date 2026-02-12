Bodhi Tree Multimedia standalone net profit declines 47.01% in the December 2025 quarter

Sales rise 2.39% to Rs 10.69 croreNet profit of Bodhi Tree Multimedia declined 47.01% to Rs 0.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.39% to Rs 10.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.44 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales10.6910.44 2 OPM %10.3818.49 -PBDT1.061.70 -38 PBT0.981.62 -40 NP0.621.17 -47
