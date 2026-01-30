Associate Sponsors

Ajanta Pharma consolidated net profit rises 17.56% in the December 2025 quarter

Jan 30 2026
Sales rise 19.95% to Rs 1374.84 crore

Net profit of Ajanta Pharma rose 17.56% to Rs 273.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 232.88 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.95% to Rs 1374.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1146.13 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1374.841146.13 20 OPM %27.8027.99 -PBDT402.11343.36 17 PBT358.60307.39 17 NP273.77232.88 18

Jan 30 2026

