Motherson Sumi Wiring India standalone net profit rises 6.76% in the December 2025 quarter

Sales rise 25.57% to Rs 2865.84 croreNet profit of Motherson Sumi Wiring India rose 6.76% to Rs 149.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 139.98 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 25.57% to Rs 2865.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2282.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2865.842282.25 26 OPM %9.1510.41 -PBDT256.04231.60 11 PBT199.54184.64 8 NP149.44139.98 7
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content