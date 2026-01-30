Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Motherson Sumi Wiring India standalone net profit rises 6.76% in the December 2025 quarter

Motherson Sumi Wiring India standalone net profit rises 6.76% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 30 2026 | 4:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 25.57% to Rs 2865.84 crore

Net profit of Motherson Sumi Wiring India rose 6.76% to Rs 149.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 139.98 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 25.57% to Rs 2865.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2282.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2865.842282.25 26 OPM %9.1510.41 -PBDT256.04231.60 11 PBT199.54184.64 8 NP149.44139.98 7

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Fiberweb (India) standalone net profit rises 10.70% in the December 2025 quarter

Infibeam Avenues rebranded as AvenuesAI

Genesys International secures Urban Digital Twin Map Platform project for Guwahati

Indoco Remedies receives USFDA approval for Lacosamide Oral Solution

Godrej Properties acquires 8.5 acre land parcel in Mahalunge, Pune

First Published: Jan 30 2026 | 4:51 PM IST

Explore News

Next Story