Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / A2Z Infra Engineering reports consolidated net loss of Rs 0.64 crore in the December 2025 quarter

A2Z Infra Engineering reports consolidated net loss of Rs 0.64 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 9:14 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 28.87% to Rs 108.97 crore

Net Loss of A2Z Infra Engineering reported to Rs 0.64 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.46 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 28.87% to Rs 108.97 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 84.56 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales108.9784.56 29 OPM %-0.45-3.36 -PBDT4.73-0.09 LP PBT3.56-1.24 LP NP-0.64-0.46 -39

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Technocraft Industries (India) consolidated net profit rises 30.98% in the December 2025 quarter

Shree Salasar Investments consolidated net profit rises 301.49% in the December 2025 quarter

Carraro India consolidated net profit rises 91.27% in the December 2025 quarter

Bal Pharma consolidated net profit rises 270.83% in the December 2025 quarter

Amara Raja Energy & Mobility consolidated net profit declines 53.03% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 9:14 AM IST

Explore News

Next Story