Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / TruCap Finance reports consolidated net loss of Rs 42.45 crore in the December 2025 quarter

TruCap Finance reports consolidated net loss of Rs 42.45 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 9:14 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 70.72% to Rs 15.10 crore

Net loss of TruCap Finance reported to Rs 42.45 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.96 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 70.72% to Rs 15.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 51.57 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales15.1051.57 -71 OPM %-245.7051.81 -PBDT-50.563.04 PL PBT-52.500.78 PL NP-42.450.96 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Dhunseri Investments reports consolidated net loss of Rs 3.28 crore in the December 2025 quarter

A2Z Infra Engineering reports consolidated net loss of Rs 0.64 crore in the December 2025 quarter

Technocraft Industries (India) consolidated net profit rises 30.98% in the December 2025 quarter

Shree Salasar Investments consolidated net profit rises 301.49% in the December 2025 quarter

Carraro India consolidated net profit rises 91.27% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 9:14 AM IST

Explore News

Next Story