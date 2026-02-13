Amanta Healthcare standalone net profit rises 8.18% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.85% to Rs 74.49 croreNet profit of Amanta Healthcare rose 8.18% to Rs 4.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.28 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.85% to Rs 74.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 67.81 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales74.4967.81 10 OPM %20.6122.22 -PBDT10.9710.04 9 PBT6.305.53 14 NP4.634.28 8
