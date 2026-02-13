Deccan Gold Mines reports standalone net loss of Rs 1.86 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 5266.67% to Rs 1.61 croreNet Loss of Deccan Gold Mines reported to Rs 1.86 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 13.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5266.67% to Rs 1.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.610.03 5267 OPM %280.75-43433.33 -PBDT-1.73-13.03 87 PBT-1.86-13.15 86 NP-1.86-13.15 86
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content