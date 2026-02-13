Associate Sponsors

Deccan Gold Mines reports standalone net loss of Rs 1.86 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 5:54 PM IST
Sales rise 5266.67% to Rs 1.61 crore

Net Loss of Deccan Gold Mines reported to Rs 1.86 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 13.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5266.67% to Rs 1.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.610.03 5267 OPM %280.75-43433.33 -PBDT-1.73-13.03 87 PBT-1.86-13.15 86 NP-1.86-13.15 86

First Published: Feb 13 2026 | 5:54 PM IST

