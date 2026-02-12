Associate Sponsors

Ambitious Plastomac Company standalone net profit rises 100.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 3:05 PM IST
Sales rise 380.60% to Rs 3.22 crore

Net profit of Ambitious Plastomac Company rose 100.00% to Rs 0.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 380.60% to Rs 3.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3.220.67 381 OPM %2.174.48 -PBDT0.070.03 133 PBT0.070.03 133 NP0.060.03 100

First Published: Feb 12 2026 | 3:05 PM IST

