Anik Industries consolidated net profit rises 21.31% in the December 2025 quarter

Sales decline 43.28% to Rs 16.58 croreNet profit of Anik Industries rose 21.31% to Rs 0.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.61 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 43.28% to Rs 16.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 29.23 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales16.5829.23 -43 OPM %3.081.78 -PBDT1.121.07 5 PBT1.010.94 7 NP0.740.61 21
