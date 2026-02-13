Associate Sponsors

Anik Industries consolidated net profit rises 21.31% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:29 AM IST
Sales decline 43.28% to Rs 16.58 crore

Net profit of Anik Industries rose 21.31% to Rs 0.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.61 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 43.28% to Rs 16.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 29.23 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales16.5829.23 -43 OPM %3.081.78 -PBDT1.121.07 5 PBT1.010.94 7 NP0.740.61 21

First Published: Feb 13 2026 | 9:29 AM IST

