SPML Infra consolidated net profit rises 104.63% in the December 2025 quarter

Sales rise 22.30% to Rs 229.76 croreNet profit of SPML Infra rose 104.63% to Rs 20.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.94 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.30% to Rs 229.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 187.86 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales229.76187.86 22 OPM %10.795.14 -PBDT20.8612.31 69 PBT20.3412.20 67 NP20.349.94 105
