Dodla Dairy consolidated net profit rises 8.13% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.74% to Rs 1025.04 croreNet profit of Dodla Dairy rose 8.13% to Rs 68.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 63.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.74% to Rs 1025.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 901.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1025.04901.22 14 OPM %7.7410.64 -PBDT90.42105.99 -15 PBT68.4586.42 -21 NP68.7463.57 8
