Home / Markets / Capital Market News / Dodla Dairy consolidated net profit rises 8.13% in the December 2025 quarter

Dodla Dairy consolidated net profit rises 8.13% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 28 2026 | 9:06 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 13.74% to Rs 1025.04 crore

Net profit of Dodla Dairy rose 8.13% to Rs 68.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 63.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.74% to Rs 1025.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 901.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1025.04901.22 14 OPM %7.7410.64 -PBDT90.42105.99 -15 PBT68.4586.42 -21 NP68.7463.57 8

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Bikaji Foods International consolidated net profit rises 117.64% in the December 2025 quarter

D & H India consolidated net profit rises 43.79% in the December 2025 quarter

PC Jeweller standalone net profit rises 28.81% in the December 2025 quarter

Jatalia Global Ventures reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Gem Aromatics reports consolidated net loss of Rs 4.99 crore in the December 2025 quarter

First Published: Jan 28 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story