Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Arfin India consolidated net profit rises 67.99% in the December 2025 quarter

Arfin India consolidated net profit rises 67.99% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 31 2026 | 2:17 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 4.21% to Rs 187.96 crore

Net profit of Arfin India rose 67.99% to Rs 5.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.21% to Rs 187.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 180.37 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales187.96180.37 4 OPM %7.386.07 -PBDT8.905.52 61 PBT7.764.50 72 NP5.093.03 68

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Lambodhara Textiles standalone net profit rises 57.89% in the December 2025 quarter

Market Creators standalone net profit declines 84.62% in the December 2025 quarter

NTPC Q3 PAT jumps 8% YoY to Rs 5,597 cr

Dev Accelerator reports consolidated net loss of Rs 0.99 crore in the December 2025 quarter

Eco Recycling consolidated net profit declines 59.71% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 31 2026 | 2:17 PM IST

Explore News

Next Story