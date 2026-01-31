Arfin India consolidated net profit rises 67.99% in the December 2025 quarter

Sales rise 4.21% to Rs 187.96 croreNet profit of Arfin India rose 67.99% to Rs 5.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.21% to Rs 187.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 180.37 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales187.96180.37 4 OPM %7.386.07 -PBDT8.905.52 61 PBT7.764.50 72 NP5.093.03 68
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content