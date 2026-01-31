Associate Sponsors

Lambodhara Textiles standalone net profit rises 57.89% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 31 2026 | 2:17 PM IST
Sales decline 2.86% to Rs 59.08 crore

Net profit of Lambodhara Textiles rose 57.89% to Rs 2.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.52 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 2.86% to Rs 59.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 60.82 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales59.0860.82 -3 OPM %9.389.13 -PBDT5.106.67 -24 PBT2.424.00 -40 NP2.401.52 58

First Published: Jan 31 2026 | 2:17 PM IST

