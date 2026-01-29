Arkade Developers consolidated net profit declines 19.53% in the December 2025 quarter

Sales decline 12.42% to Rs 196.73 croreNet profit of Arkade Developers declined 19.53% to Rs 40.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 50.08 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 12.42% to Rs 196.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 224.62 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales196.73224.62 -12 OPM %27.3627.14 -PBDT56.0968.09 -18 PBT53.3566.65 -20 NP40.3050.08 -20
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content