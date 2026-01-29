JSW Holdings consolidated net profit rises 131.25% in the December 2025 quarter

Sales rise 11.77% to Rs 32.66 croreNet profit of JSW Holdings rose 131.25% to Rs 32.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.89 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.77% to Rs 32.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 29.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales32.6629.22 12 OPM %89.0488.81 -PBDT29.0825.95 12 PBT29.0825.95 12 NP32.1213.89 131
