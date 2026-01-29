BMW Industries consolidated net profit rises 2.21% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.87% to Rs 162.16 croreNet profit of BMW Industries rose 2.21% to Rs 17.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.87% to Rs 162.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 147.59 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales162.16147.59 10 OPM %23.7724.45 -PBDT35.4332.92 8 PBT21.1222.26 -5 NP17.6117.23 2
