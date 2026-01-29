Associate Sponsors

Control Print consolidated net profit declines 36.40% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 4:05 PM IST
Sales rise 15.00% to Rs 118.84 crore

Net profit of Control Print declined 36.40% to Rs 5.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.27 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.00% to Rs 118.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 103.34 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales118.84103.34 15 OPM %15.0016.73 -PBDT17.4616.38 7 PBT12.7512.19 5 NP5.268.27 -36

First Published: Jan 29 2026 | 4:05 PM IST

