Control Print consolidated net profit declines 36.40% in the December 2025 quarter

Sales rise 15.00% to Rs 118.84 croreNet profit of Control Print declined 36.40% to Rs 5.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.27 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.00% to Rs 118.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 103.34 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales118.84103.34 15 OPM %15.0016.73 -PBDT17.4616.38 7 PBT12.7512.19 5 NP5.268.27 -36
