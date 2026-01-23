Home / Markets / Capital Market News / Atul consolidated net profit rises 47.82% in the December 2025 quarter

Atul consolidated net profit rises 47.82% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 23 2026 | 3:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 11.07% to Rs 1573.62 crore

Net profit of Atul rose 47.82% to Rs 160.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 108.74 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.07% to Rs 1573.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1416.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1573.621416.83 11 OPM %15.7015.81 -PBDT283.28238.83 19 PBT203.48157.84 29 NP160.74108.74 48

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Karur Vysya Bank standalone net profit rises 39.10% in the December 2025 quarter

Kirloskar Pneumatic Company standalone net profit rises 19.72% in the December 2025 quarter

Paras Defence and Space Technologies consolidated net profit rises 21.08% in the December 2025 quarter

Adani Green Energy reports consolidated net loss of Rs 41.00 crore in the December 2025 quarter

Sampann Utpadan India consolidated net profit rises 59.66% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 23 2026 | 3:51 PM IST

Explore News

Next Story