Atvo Enterprises standalone net profit rises 250.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 6:06 PM IST
Sales rise 31.09% to Rs 1.56 crore

Net profit of Atvo Enterprises rose 250.00% to Rs 0.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 31.09% to Rs 1.56 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.19 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.561.19 31 OPM %-5.77-20.17 -PBDT0.100.03 233 PBT0.100.03 233 NP0.070.02 250

First Published: Feb 09 2026 | 6:06 PM IST

