Aveer Foods standalone net profit declines 4.88% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 4:51 PM IST
Sales rise 30.94% to Rs 35.93 crore

Net profit of Aveer Foods declined 4.88% to Rs 0.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.82 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 30.94% to Rs 35.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 27.44 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales35.9327.44 31 OPM %6.876.85 -PBDT2.261.92 18 PBT1.581.08 46 NP0.780.82 -5

First Published: Feb 06 2026 | 4:51 PM IST

