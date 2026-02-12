Neil Industries standalone net profit declines 14.63% in the December 2025 quarter

Sales rise 29.87% to Rs 1.00 croreNet profit of Neil Industries declined 14.63% to Rs 0.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.41 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 29.87% to Rs 1.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.77 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.000.77 30 OPM %82.0085.71 -PBDT0.660.66 0 PBT0.530.53 0 NP0.350.41 -15
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content