Panabyte Technologies standalone net profit declines 60.00% in the December 2025 quarter

Sales decline 50.70% to Rs 1.77 croreNet profit of Panabyte Technologies declined 60.00% to Rs 0.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 50.70% to Rs 1.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.59 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.773.59 -51 OPM %11.864.74 -PBDT0.180.12 50 PBT0.140.08 75 NP0.020.05 -60
