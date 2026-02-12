Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Panabyte Technologies standalone net profit declines 60.00% in the December 2025 quarter

Panabyte Technologies standalone net profit declines 60.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 9:06 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 50.70% to Rs 1.77 crore

Net profit of Panabyte Technologies declined 60.00% to Rs 0.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 50.70% to Rs 1.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.59 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.773.59 -51 OPM %11.864.74 -PBDT0.180.12 50 PBT0.140.08 75 NP0.020.05 -60

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Neil Industries standalone net profit declines 14.63% in the December 2025 quarter

Sunita Bonds & Holdings reports standalone net profit of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Sharp Commercial Enterprises reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Baba Arts standalone net profit declines 82.14% in the December 2025 quarter

Accuvant Advisory Services standalone net profit declines 50.00% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 9:06 AM IST

Explore News

Next Story