Bajaj Auto consolidated net profit rises 25.24% in the December 2025 quarter

Sales rise 21.19% to Rs 15378.24 croreNet profit of Bajaj Auto rose 25.24% to Rs 2749.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2195.65 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.19% to Rs 15378.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12688.96 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales15378.2412688.96 21 OPM %24.2521.68 -PBDT3852.162978.15 29 PBT3732.902876.43 30 NP2749.822195.65 25
