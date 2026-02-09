Bharat Bijlee standalone net profit declines 39.24% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.63% to Rs 568.37 croreNet profit of Bharat Bijlee declined 39.24% to Rs 24.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 40.62 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.63% to Rs 568.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 513.75 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales568.37513.75 11 OPM %6.0410.27 -PBDT38.6258.59 -34 PBT33.1953.83 -38 NP24.6840.62 -39
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content