Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Kaira Can Company reports standalone net loss of Rs 0.14 crore in the December 2025 quarter

Kaira Can Company reports standalone net loss of Rs 0.14 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 09 2026 | 5:52 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 3.99% to Rs 52.95 crore

Net loss of Kaira Can Company reported to Rs 0.14 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.64 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 3.99% to Rs 52.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 55.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales52.9555.15 -4 OPM %2.472.96 -PBDT1.212.04 -41 PBT0.351.26 -72 NP-0.140.64 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Bharat Bijlee standalone net profit declines 39.24% in the December 2025 quarter

TajGVK Hotels & Resorts consolidated net profit declines 10.17% in the December 2025 quarter

British Pound net speculative shorts fall further

COMEX Copper futures flat around $5.90 per ounce

KRBL launches India Gate Uplife Lite Everyday Rice - a low glycemic index rice

First Published: Feb 09 2026 | 5:51 PM IST

Explore News

Next Story