BF Utilities reports standalone net loss of Rs 2.33 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 12:52 PM IST
Sales rise 88.04% to Rs 3.46 crore

Net Loss of BF Utilities reported to Rs 2.33 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.62 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 88.04% to Rs 3.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3.461.84 88 OPM %-43.64-65.76 -PBDT-0.43-0.19 -126 PBT-0.59-0.36 -64 NP-2.33-0.62 -276

First Published: Feb 13 2026 | 12:52 PM IST

