BF Utilities reports standalone net loss of Rs 2.33 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 88.04% to Rs 3.46 croreNet Loss of BF Utilities reported to Rs 2.33 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.62 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 88.04% to Rs 3.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3.461.84 88 OPM %-43.64-65.76 -PBDT-0.43-0.19 -126 PBT-0.59-0.36 -64 NP-2.33-0.62 -276
