Bhagyanagar India consolidated net profit rises 221.80% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 30 2026 | 12:17 PM IST
Sales rise 46.35% to Rs 577.32 crore

Net profit of Bhagyanagar India rose 221.80% to Rs 12.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.99 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 46.35% to Rs 577.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 394.48 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales577.32394.48 46 OPM %4.952.75 -PBDT19.617.13 175 PBT17.765.38 230 NP12.843.99 222

First Published: Jan 30 2026 | 12:17 PM IST

