Bombay Talkies reports standalone net loss of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

Reported sales nilNet Loss of Bombay Talkies reported to Rs 0.03 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.02 crore during the previous quarter ended December 2024. There were no Sales reported in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales00.03 -100 OPM %0-66.67 -PBDT-0.03-0.02 -50 PBT-0.03-0.02 -50 NP-0.03-0.02 -50
