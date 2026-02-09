Indostar Capital Finance consolidated net profit declines 70.06% in the December 2025 quarter

Sales decline 7.19% to Rs 346.39 croreNet profit of Indostar Capital Finance declined 70.06% to Rs 8.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 27.72 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 7.19% to Rs 346.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 373.23 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales346.39373.23 -7 OPM %44.1456.62 -PBDT15.9118.70 -15 PBT8.3111.47 -28 NP8.3027.72 -70
