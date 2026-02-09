Associate Sponsors

Enviro Infra Engineers consolidated net profit rises 10.11% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 5:55 PM IST
Sales rise 1.04% to Rs 250.02 crore

Net profit of Enviro Infra Engineers rose 10.11% to Rs 40.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 36.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.04% to Rs 250.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 247.45 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales250.02247.45 1 OPM %27.1021.80 -PBDT66.2150.84 30 PBT58.2248.32 20 NP40.4136.70 10

First Published: Feb 09 2026 | 5:55 PM IST

