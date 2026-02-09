Associate Sponsors

Apollo Micro Systems consolidated net profit rises 40.64% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 5:55 PM IST
Sales rise 69.97% to Rs 252.22 crore

Net profit of Apollo Micro Systems rose 40.64% to Rs 25.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 18.26 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 69.97% to Rs 252.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 148.39 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales252.22148.39 70 OPM %19.9825.57 -PBDT37.6730.18 25 PBT31.5726.19 21 NP25.6818.26 41

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Feb 09 2026 | 5:55 PM IST

