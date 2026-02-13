Brand Concepts consolidated net profit declines 25.58% in the December 2025 quarter

Sales rise 22.78% to Rs 88.33 croreNet profit of Brand Concepts declined 25.58% to Rs 0.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.86 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.78% to Rs 88.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 71.94 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales88.3371.94 23 OPM %7.3710.47 -PBDT2.744.61 -41 PBT1.401.32 6 NP0.640.86 -26
