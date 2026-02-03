Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Castrol India standalone net profit declines 9.85% in the December 2025 quarter

Castrol India standalone net profit declines 9.85% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 03 2026 | 5:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 6.35% to Rs 1439.92 crore

Net profit of Castrol India declined 9.85% to Rs 244.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 271.39 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.35% to Rs 1439.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1353.89 crore during the previous quarter ended December 2024.

For the full year,net profit rose 2.45% to Rs 949.93 crore in the year ended December 2025 as against Rs 927.23 crore during the previous year ended December 2024. Sales rose 6.65% to Rs 5721.50 crore in the year ended December 2025 as against Rs 5364.85 crore during the previous year ended December 2024.

ParticularsQuarter EndedYear EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Dec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1439.921353.89 6 5721.505364.85 7 OPM %25.5527.76 -23.5523.82 - PBDT379.19396.35 -4 1405.661357.38 4 PBT354.71370.93 -4 1304.841257.61 4 NP244.67271.39 -10 949.93927.23 2

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Adani Ent sizzles after Q3 profit spikes 97x to Rs 5,627 cr

Asian Energy Services receives affirmation in credit rating from CRISIL

Blue Cloud successfully concludes BluHealth Screener & BluHealth Scanner Proof of Concept

Bulls take charge as India-US pact unlocks a market sprint, Nifty ends above 25,700

Quick Wrap: Nifty Realty Index records a surge of 4.79%, NIFTY climbs 2.55%

First Published: Feb 03 2026 | 5:32 PM IST

Explore News

Next Story