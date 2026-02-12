Ceeta Industries standalone net profit rises 66.67% in the December 2025 quarter

Sales rise 4.69% to Rs 6.69 croreNet profit of Ceeta Industries rose 66.67% to Rs 0.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.69% to Rs 6.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.39 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.696.39 5 OPM %3.29-0.63 -PBDT0.350.18 94 PBT0.08-0.07 LP NP0.100.06 67
