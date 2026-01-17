Home / Markets / Capital Market News / Chembond Material Technologies consolidated net profit declines 50.93% in the December 2025 quarter

Chembond Material Technologies consolidated net profit declines 50.93% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 17 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 18.57% to Rs 62.90 crore

Net profit of Chembond Material Technologies declined 50.93% to Rs 1.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.24 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.57% to Rs 62.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 53.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales62.9053.05 19 OPM %6.587.11 -PBDT5.583.79 47 PBT4.763.10 54 NP1.593.24 -51

First Published: Jan 17 2026 | 9:05 AM IST

