SNL Bearings standalone net profit declines 8.93% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 9:07 AM IST
Sales rise 14.26% to Rs 14.26 crore

Net profit of SNL Bearings declined 8.93% to Rs 2.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.91 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.26% to Rs 14.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.48 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales14.2612.48 14 OPM %23.2128.61 -PBDT4.054.13 -2 PBT3.613.75 -4 NP2.652.91 -9

First Published: Feb 09 2026 | 9:07 AM IST

