Classic Leasing & Finance standalone net profit rises 73.33% in the December 2025 quarter

Sales rise 38.89% to Rs 0.25 croreNet profit of Classic Leasing & Finance rose 73.33% to Rs 0.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 38.89% to Rs 0.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.18 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.250.18 39 OPM %84.0077.78 -PBDT0.260.15 73 PBT0.260.15 73 NP0.260.15 73
