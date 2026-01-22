Home / Markets / Capital Market News / CLC Industries reports standalone net loss of Rs 4.93 crore in the December 2025 quarter

CLC Industries reports standalone net loss of Rs 4.93 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 22 2026 | 6:04 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 422.77% to Rs 31.68 crore

Net loss of CLC Industries reported to Rs 4.93 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 4.89 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 422.77% to Rs 31.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.06 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales31.686.06 423 OPM %-9.50-42.74 -PBDT-4.025.72 PL PBT-4.934.89 PL NP-4.934.89 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Avon Mercantile reports standalone net profit of Rs 0.28 crore in the December 2025 quarter

Shadowfax Technologies IPO subscribed 2.72 times

India's power transmission network crosses 5 Lakh circuit km of transmission lines

INR recovers marginally from all-time low levels

IndiaFirst Life Insurance Company standalone net profit rises 16.36% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 22 2026 | 6:04 PM IST

Explore News

Next Story