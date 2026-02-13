Associate Sponsors

Paul Merchants reports consolidated net loss of Rs 14.40 crore in the December 2025 quarter

Paul Merchants reports consolidated net loss of Rs 14.40 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:33 AM IST
Sales decline 32.70% to Rs 504.79 crore

Net loss of Paul Merchants reported to Rs 14.40 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 17.72 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 32.70% to Rs 504.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 750.04 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales504.79750.04 -33 OPM %-0.63-0.35 -PBDT12.18-2.52 LP PBT10.56-3.48 LP NP-14.4017.72 PL

First Published: Feb 13 2026 | 9:33 AM IST

