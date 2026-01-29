Associate Sponsors

Jasch Industries standalone net profit rises 52.66% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 4:05 PM IST
Sales rise 16.18% to Rs 57.22 crore

Net profit of Jasch Industries rose 52.66% to Rs 2.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.69 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.18% to Rs 57.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 49.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales57.2249.25 16 OPM %8.146.40 -PBDT4.223.12 35 PBT3.452.33 48 NP2.581.69 53

First Published: Jan 29 2026 | 4:04 PM IST

