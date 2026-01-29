Arka Fincap standalone net profit declines 48.39% in the December 2025 quarter

Sales rise 8.27% to Rs 227.02 croreNet profit of Arka Fincap declined 48.39% to Rs 11.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.27% to Rs 227.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 209.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales227.02209.67 8 OPM %62.5172.40 -PBDT20.6731.46 -34 PBT17.3329.68 -42 NP11.3922.07 -48
